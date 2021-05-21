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الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 18:23

المكتب السياسي لأنصار الله يحيي الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

المكتب السياسي لأنصار الله يحيي الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له اليوم الجمعة، إن هذا الانتصار يليق بتضحيات جسام دفعها ويدفعها الشعب الفلسطيني في سبيل حقه المشروع ومن خلفه الأمة في التحرير والاستقلال، مؤكدا إن معركة سيف القدس بأيامها الأحد عشر قضت على ما حيك لسنوات من مخططات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من قبل أمريكا وإسرائيل والمطبعين الخونة.

وأضاف "لقد صنعت معركة القدس تحولا تاريخيا لمصلحة فلسطين والقدس والأقصى، ووضعت كيان العدو الإسرائيلي على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن معركة القدس هي أول ضربة للعدو حيث كانت المقاومة ممسكة بزمام المبادرة وظلت كذلك حتى ألجمت العدو وألجأته إلى وقف عدوانه على غزة دون أن يحقق أي هدف.

وأوضح أنه بهذا النصر العظيم الذي أنجزه الشعب الفلسطيني فالأمل في الأمة أن تواصل الطريق نحو القدس بشكر الله تعالى على هذا النصر والإعداد للقوة ودعم القضية.

وترحم في الختام على شهداء معركة القدس متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، عاشت فلسطين، عاش الشعب الفلسطيني.
رقم : 933775
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