محتجون في لندن: آل خليفة ونتنياهو وإبن زايد وجوه للعملة الصهيونية

وأطلق المحتجون شعارات مناصرة للإنتفاضة الفلسطينية، وصمود الفلسطينيين في قطاطع غزة الذي يتعرض لغارات عنيفة خلفت عشرات الشهداء من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير المنازل والبنايات السكنية.



واعتبر المشاركون في الاعتصام أن حكام البحرين والإمارات عار على العرب والمسلمين، مؤكدين بأنهم لا يمثلون شعوبهم التي تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب والمسلمين.



وخلال الوقفة الاحتجاحية أشاد المحتجون بالمظاهرات التي تخرج في البحرين دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للاتفاقيات التطبيع، رغم الأجواء الأمنية والملاحقات التي يتعرض لها المواطنون في البحرين.



وفي مشهد تمثيلي تخلل الوقفة الاحتجاجية ظهر أحدهم وهو يرتدي قناع بوجه حاكم البحرين حمد الخليفة، فيما يقودانه نتن ياهو والرئيس الأمريكي كما يقاد الكلب، وذلك تعبيرا عن تبعيته وعمالته. في ذات السياق وضعت صور حمد الخليفة ومحمد بن زايد مجتمعا مع نتن ياهو تحت أقدام المحتجين تعبيرا آخرا عن حجم الغضب على المطبعين في ظل تعرض الفلسطينيين للقصف والقتل والتشريد.



وكانتعددا من أفراد الشرطة وقفوا حاجزا أمام مدخل السفارة لمنع المنحتجين الغاضبين من أي محاولة للدخول. وحظي الاعتصام باهتمام إعلامي ملحوظ حيث غطته عدد من القنوات التلفزيونية.



ومن المتوقع أن تزداد الوقفات الاحتجاجية داخل وخارج البحرين مع تصاعد الهجمات الإرهابية من قبل الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومختلف المناطق الفلسطينية.