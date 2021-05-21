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الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 19:20

ناطق أنصار الله يؤكد: نصر 'سيف القدس' له ما بعده

ناطق أنصار الله يؤكد: نصر
وقال في تغريدات على تويتر : نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة إحراز النصر في معركة سيف القدس، وقد انتهت جولةٌ بكثير من العبر التي على الأمة الأخذ بها تحضيرا لما هو أكبر وأعظم .

وأضاف : الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومن موقع القوة والاقتدار وبفضل الله تعالى يرغم كيان العدو وقفا لإطلاق النار ويفرض عليه هروبا من جحيم ما ينتظره إن استمر في عدوانه الغاشم على غزة.

لافتا الى أن معركة سيف القدس زلزلت كيان حارس الأسوار، وصنعت تحولا كبيرا لمصلحة القدس والأقصى ، ومؤكدا بأن ذلك النصر له ما بعده.

واستطرد ناطق انصار الله بالقول : بعد أن أدار العالم ظهره لفلسطين ردحا من الزمن جاءت معركة سيف القدس لتذكر بقضية شعب كان رده صاعقا بانتفاضته الصاروخية التي ضيقت الخناق على كيان العدو وصفعت المطبعين وأسقطت أوهامهم، وتجدد للأمة وشعوب المنطقة ما تعتقده في فلسطين قضية مكتوب لها أن تنتصر، وأن الاحتلال إلى زوال بإذن الله.
رقم : 933785
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