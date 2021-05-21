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الجمعة 21 أيار 2021 ساعة 20:21

الامارات ترفض المشاركة في الاجتماع الأممي حول فلسطين

الامارات ترفض المشاركة في الاجتماع الأممي حول فلسطين
وبحسب "موقع عربي 21" قال الدبلوماسيون في الأمم المتحدة في خبر نشرته وكالة الأناضول إن وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة لم يتقدم بطلب المشاركة في الاجتماع حتى بدئه".

وأضافوا: "وصل مكتب رئيس الجمعية العامة خطابات رسمية من وفود 70 دولة عضو بالأمم المتحدة يؤكدون فيها موقف بلدانهم من العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، فيما لم تتقدم الإمارات بطلب لحضور الاجتماع".

يشار أن الإمارات إضافة إلى السودان والمغرب والبحرين قامت مؤخرا بتطبيع علاقاتها بالكيان الإسرائيلي.

وكشفت قائمة المتحدثين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاركة البحرين والمغرب والسودان في أعماله.

ولم تقدم المصادر التي تحدث إليها مراسل الأناضول تفسيرا لإحجام الوفد الإماراتي عن تقديم طلب للمشاركة في الاجتماع.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1900 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 29 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
مصدر : عربي 21
رقم : 933791
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