انتصار المقاومة الفلسطينية بعيون ايرانية

وهنأ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في رسالته بانتصار المقاومة الفلسطينية في حرب الـ 12 يومًا مع الكيان الصهيوني.



السلام على فلسطين القادرة والمظلومة ، سلام على شبان فلسطين الشجعان والغيارى ، سلام على غزة البطلة المقاومة ، سلام على حماس والجهاد الاسلامي وكل الفصائل الجهادية والسياسية في فلسطين.



أشكر الله العزيز القدير على النصر والعزة الذي أنعم به على المجاهدين الفلسطينيين ، وأسأل الله العلي القدير أن يلهم ذوي الشهداء المكلومين الطمانينة ، وأن يرحم الشهداء ويمنحه البشائر ، وأن يمن على الجرحى بالشفاء الكامل واقدم التهاني بالانتصار على الكيان الصهيوني المجرم .



اختبار هذه الأيام جعل الشعب الفلسطيني يشعر بالشموخ، والعدو الوحشي والمتنمر ان يعي جيدا أنه عاجز امام الانتفاضة الفلسطينية الموحدة، ورسم اختبار التعاون بين القدس والضفة الغربية مع غزة وأراضي 48 والمخيمات مستقبل الفلسطينيين، في هذه الأيام الـ 12 ، ارتكب الكيان الصهيوني جرائم كبيرة ، خاصة في غزة ، وبرهن عمليًا أنه بسبب عجزه عن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية الموحدة ، ارتكب مثل هذه الممارسات المخزية والجنونية التي اثارت الرأي العام في العالم كله ضده وزادت من كراهيته وكراهية الدول الغربية التي دعمته ولاسيما اميركا المجرمة ، أكثر من أي وقت مضى ، واستمرار الجرائم وطلب وقف إطلاق النار كانتا هزيمتين له، ما اضطره الى قبول الهزيمة.



وقال قائد الثورة الاسلامية: يجب أن تكون تجربة حي الشيخ الجراح في مقاومة غطرسة كيان الاحتلال والمستوطنين منهجا دائما للشعب الفلسطيني



وتابع : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن وإن جهاد الفلسطينيين سيجعلهم أقوى وسيجعل العدو الغاصب أكثر ضعفًا وهوانا.



واضاف قائد الثورة: تجب معاقبة الحكومة الصهيونية الإرهابية التي تستنكر جرائمها في قتل الأبرياء جميع الضمائر المستيقظة في المحاكم الدولية والمستقلة ويجب على الدول الإسلامية أن تخلص في دعم الشعب الفلسطيني عسكريا وماليا وفي إعادة إعمار قطاع غزة.



ومن جانبه قال مساعد رئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ، ان القدس ستظل عاصمة أبدية لفلسطين.



وحول انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على العدوان الصهيوني، نشر امير عبداللهيان تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، وقال: المقاومة والشعب الفلسطيني حققا نصرا عظيما، جسد وحدة فلسطين في غزة والقدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة، تحطم الأمن المزعوم للكيان الإسرائيلي المزيف وانهار تماما.



وأفادت مصادر صحفية عن خروج أبناء الشعب الإيراني الى الشارع إحتفالاً بالإنتصار الذي حققته المقاومة في فلسطين المحتلة في إطار معركة سيف القدس.



وأضافت المصادر بأن الشعب الإيراني اجتمع في هذا الميدان برعاية الأصول الوقاية الصحية لمنع تفشي جائحة كورونا كما قاموا بتوزيع الحلويات ليحتلفوا بالنصر العظيم الذي حققته المقاومة في فلسطين بعد مقاومة دامت 11 يوم.



وقال احد المشاركين في هذا المراسم أن ما حصل في فلسطين المحتلة هو مناورة صغيرة من النصر الكبير القادم حيث تمكنت فئة صغيرة من الفلسطينيين من كتائب القسام وسرايا القدس وغيرهم من الفصائل تمكنوا من هزيمة آلة القتل والإجرام للكيان الصهيوني ونشكر الله على هذا النصر ونعتقد بأن النصر العظيم قادم باذن الله.



كما قال مشارك آخر بأن العدو الصهيوني لا يفهم الا لغة السلاح وأنه أوهن من بيت العنكبوت ودماء محور المقاومة التي سقطت في مطار بغداد اي دماء الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تزهر الآن في فلسطين بهذا النصر العظيم.



وبدوره هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سعيد خطيب زادة ، الإخوة والأخوات الفلسطينيين على انتصارهم التاريخي ، وخاطبهم بالقول إن "مقاومتكم دفعت المعتدي إلى التراجع.



و اشار سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم (الجمعة) ، في تغريدة على تويتر إلى التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة وانتصار الشعب الفلسطيني وكتب: اقدم التهانئ للاخوة والاخوات الفلسطينيين بهذا الانتصار التاريخي .



وقال مخاطبا الشعب الفلسطيني "مقاومتكم أجبرت المعتدي على التراجع.



وأضاف خطيب زاده: الاستفتاء سيجرى. وحتى ذلك الحين ، سنكون فخورين بدعم مقاومتكم المشروعة.



وكتب : "فلسطين ستتحرر".