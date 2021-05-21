ردود الأفعال العربية والدولية على اتفاق التهدئة في غزة

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، انه يتوجب على الجمعية العام للاممم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية تجاه جرائم الحرب.



وشدد ظريف على حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم ومواجهة الاساليب الاستبدادية لكيان الفصل العنصري.



ومن جهتها جمهورية الصين الشعبية قد رحبت بوقف إطلاق النار بين الكيان الاسرائيلي وحركة حماس ، مبدية أملها في وقف أعمال العنف والعودة لمحادثات التسوية.



وعربيا فقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مناديا بتحميل "إسرائيل" المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها في القطاع.



وبدوره فقد بارك حزبُ اللهِ اللبناني للشعبِ الفلسطيني ومقاومتِه الانتصارَ التاريخيَ الكبير الذي حققته ‏معركةُ ‏سيفِ​ القدس​.



ورأى الحزبُ في بيانٍ أن ‏الانتصارَ ‏الذي تَحقق في غزةَ ستكونُ لها انعكاساتٌ إستراتيجيّةٌ وسياسيّة وثقافيّةٌ بالغةُ الأهميّةِ على مستقبلِ الصراعِ في ‏المنطقة.



وفي سياق متصل لفت رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل ان المقاومة في فلسطين ارست معادلة الردع التي ثبتت حق تقرير المصير.



وإلى أروروبا فقد رحب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار وتعهد بتعزيز الجهود من أجل حل سياسي طويل الأمد لحل الأزمة.



كما رحبت باريس بالاتفاق ودعت إلى استئناف عملية التسوية .



من جهتها بريطاني أبدت ترحيبها بوقف اطلاق النار جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها دومينيك راب ، داعية كل الأطراف للعمل على صمود الاتفاق.



ورحبت الخارجية التركية بالاتفاق، مضيفة أنه لا بد من محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في غزة خلال الأسبوعين الماضيين.



كما اكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار التزامه بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار القطاع .