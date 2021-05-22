إسماعيل هنية للواء سلامي: نعبّر عن تقديرنا العميق لمواقف الجمهورية الإسلامية 

وقال هنية إن "المقاومة الفلسطينية سطّرت ملحمة بطولية، والمعادلة الميدانية تغيرت، ونعبّر عن تقديرنا العميق لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواقفها الثابتة تجاه حقوق شعبنا في مختلف المجالات السياسية والميدانية".



وكان هنية قد وجه في وقت سابق عبر كلمة له بثها التلفزيون الفلسطيني، إن "ما حدث هو نصر إلهي رباني في هذه المرحلة العظيمة .. وجهنا ضربة مؤلمة موجعة قاسية ستترك آثارها المؤلمة على الكيان الإسرائيلي وعلى شعبه وعلى مستقبله".



وقال "نشكر إيران التي قدمت المال والسلاح لمقاومتنا في غزة، وشكراً لدولة قطر التي قامت بدورها في حركتها السياسية والدبلوماسية لوقف هذا العدوان .. أوجه الشكر لأشقائنا في مصر الذين واكبوا المعركة معنا يوما بيوم ومارسوا دورهم التاريخي لكبح جماح العدوان".