الجيش الإيراني: فلسطين المقتدرة وغزة البطلة أثبتتا عجز العدو المجرم

وجاء في جانب من البيان الصادر عن الجيش الايراني فجر السبت: ان معركة "سيف القدس" التي جاءت في سياق النهضة المقدسة للشعب الفلسطيني المظلوم، قد ارغمت الكيان الصهيوني الغاصب مرة اخرى على التراجع والهزيمة.



واضاف: ان الاحتفال بانتصار المقاومة وفلسطين على اعتاب ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عام 1982 خلال فترة الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل النظام العراقي السابق)، يوم المقاومة والتضحية، يذكّر برسالة الثورة الاسلامية الملهمة على مستوى المنطقة ومؤشرا للامل في الطريق الوضاء والمثمر للمقاومة والصمود امام الظالمين والغاصبين. انتصار الشعب الفلسطيني المظلوم في معركة الايام الـ 12 مع العدو الصهيوني اثبت الوعد الالهي بانتصار الحق على الباطل.



وتابع البيان: ان المعركة الظافرة الاخيرة اثبتت بان المقاومة في ساحة القتال مع الغاصبين والصمود بوجه عنجهية الكيان الصهيوني قد دخلا مرحلة جديدة ولاشك ان المقاومة ستستمر حتى الانتصار النهائي وتحرير القدس الشريف.



واضاف الجيش الايراني في بيانه: ان فلسطين المقتدرة والمظلومة وغزة البطلة اثبتتا اليوم عجز العدو المجرم وان القبة العنكبوتية للكيان الغاصب للقدس التي هي اكثر عجزا مما مضى امام الصواريخ بالغة الدقة والطائرات المسيرة المتخفية عن الرادار، قد سجلت للذكرى ذل وهوان حماة كيان الاحتلال.



ووجه جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التهنئة للشعب الفلسطيني الابي وغزة والمقاتلين في جبهة المقاومة، مؤكدا بان استمرار المقاومة والوحدة الفلسطينية سيقرب كيان الاحتلال الصهيوني من نهايته.