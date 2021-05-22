مسؤول روسي: لا يوجد اتفاق أفضل للشرق الأوسط من الاتفاق النووي

وأوضح أوليانوف في تصريحات صحافية، إن "الاتفاق النووي الإيراني أفضل صفقة ممكنة للشرق الأوسط"، مضيفاً "أعتقد أن هذا سيحدث قريباً خلال المحادثات [لإحياء الاتفاق]"، في إشارة إلى احتمال وقف التخصيب بنسبة 60 في المائة في إيران.



وتطالب طهران واشنطن برفع كافة العقوبات قبل عودتها للاتفاق النووي والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها النووية والتراجع عن نسبة التخصيب التي رفعتها إيران إلى 60 بالمائة.



وتخوض الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة مع إيران عبر الدول الأوروبية بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي.