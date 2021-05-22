المقاومة تخاطب الاحتلال: أيدينا على الزناد

وقال "أبو أحمد"، المتحدث باسم الغرفة في مؤتمر صحفي وسط مدينة غزة: "عندما هددنا نفذنا، وعندما حذرنا فعلنا، وعندما قررنا خضنا المعركة، بل وفرضنا قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما بعدها بإذن الله".



وأضاف: "لن نقبل بالتغول على شعبنا بعد اليوم، ولن نمرر العدوان على أهلنا ومقدساتنا في أي مكان دون رد وكلمة وحضور للمقاومة بإذن الله".



وذكر "أبو أحمد" أن الاحتلال فشل حين قدّر أن الضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 48 ستقف متفرجة على قصف غزة والعدوان عليها، وستتوالى خيباته وسيتعزز فشله بعد هذه المعركة.



ووجه رسالة للاحتلال: "نقول لك بكل وضوح إن عدتم عدنا، أيدينا على الزناد ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد، وإن منطق العربدة والعنجهية لن يواجه إلا بالصمود والرد والتحدي بعون الله".