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السبت 22 أيار 2021 ساعة 09:08

الخارجية الإيرانية: لـ محاكمة ساسة الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ كمجرمي حرب

الخارجية الإيرانية: لـ محاكمة ساسة الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ كمجرمي حرب
وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا أشادت فيه بصمود المقاومة والشعب الفلسطيني وتضحياتهم ، وخاصة ابناء غزة الشجعان والصابرين بوجه الهجمات الوحشية للكيان الصهيوني ، واعربت عن تهانيها بانتصار المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن مبادئ ومقدسات الشعب الفلسطيني وفرض معادلة جديدة على كيان الاحتلال الغاصب للقدس.

وطالبت وزارة الخارجية بمحاكمة ساسة الكيان الإسرائيلي كمجرمي حرب وكشف ممارسات الكيان الاسرائيلي القاتل للأطفال باعتباره مرتكبا لاعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، مستشهدة بالجرائم المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مهاجمة المناطق السكنية وقتل الفلسطينيين العزل.

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية في ختام البيان على ضرورة زيادة قدرات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وكذلك تطوير قدرات فلسطين الردعية لمنع تكرار الاعتداءات والهجمات الاسرائيلية واستمرارها معلنة استعدادها لارسال المساعدات الانسانية والعلاجية للشعب الفلسطيني ودعت جميع المنظمات والدول المعنية تقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة لإرسال المساعدات للشعب الفلسطيني بسبب عمق جرائم الكيان اللاإنسانية في غزة والظروف الناتجة عن تفشي كورونا في المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 933889
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