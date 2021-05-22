مفتي عُمان يهنئ المقاومة بالنصر ويتلقى اتصالا من اسماعيل هنية

وقال مفتي عمان في بيان جديد نشر على تويتر: "‏لقد استقبلت الأمة الإسلامية والشرفاء في العالم الإنساني بكل سرور وارتياح نبأ انتصار الحق على الباطل، وظهور العدل على الظلم، واندحار كتائب البغي بنجاح المقاومة الإسلامية الباسلة في دحر الصهيونية الظالمة الباغية وإذاقتها مرارة الهزيمة وتمريغها في أوحال الهوان بعد غطرستها وغرورها".



وأضاف الشيخ الخليلي أنه بهذه المناسبة يهنئ "المقاومة الباسلة بهذا النصر العتيد، والأمة الإسلامية جميعاً بتحقيق أمنيتهم، وأهنئ الشرفاء في العالم الذين ساندوا هذه القضية العادلة".



من جانب آخر تلقى مفتي عمان اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لـحركة المقاومة الإسلامية حماس، "إسماعيل هنية"، بحسب صحيفة "أثير" العُمانية.



وتوجه هنية بالشكر إلى مفتي عُمان على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وللعُمانيين حكومة وشعباً.