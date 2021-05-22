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السبت 22 أيار 2021 ساعة 10:28

وزير الخارجية المصري يتحدث عن مدى تنفيذ اتفاق العلا

وزير الخارجية المصري يتحدث عن مدى تنفيذ اتفاق العلا
وقال شكري ،مساء أمس الجمعة، إن اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، وهناك اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الوزير المصري على أن بلاده حريصة على ألا تتأثر العلاقات بين الشعبين المصري والقطري، بأي توترات، وقال: "نتطلع للتنفيذ الكامل لبيان العلا من جانب قطر لفتح مزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين مصر والدوحة وكل المؤشرات حتى الآن ايجابية وتصب في مصلحة البلدين".

وأوضح شكري أن "مصر أوفت بكل التزاماتها وفق بيان العلا وقطر نفذت عددا من التزاماتها وسنتأكد من الوفاء بما تم إقراره في بيان العلا خلال الاجتماع القادم الذي يجمع وفدين من البلدين".

وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في قمة العلا بالسعودية في يناير الماضي، استعادة العلاقات مع قطر بعد 3 سنوات من القطيعة والحصار.
مصدر : وكالات
رقم : 933898
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