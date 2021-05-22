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السبت 22 أيار 2021 ساعة 12:07

الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارا كبيرا

الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارا كبيرا
وفي كلمته أمام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت أعتبر الرئيس روحاني ان وحدة الفلسطينيين وتلاحمهم والرد الحاسم من غزة على الصهاينة شكل انتصارا كبيرا للشعب الفلسطيني، كما أن الشعوب الاخرى اتخذت مواقف جيدة في مساندة هذا الشعب فخرجت الناس في أوروبا وأمريكا في تظاهرات إلى الشوارع تدين العدوان الصهيوني، كما كانت مواقف معظم الدول الإسلامية جيدة، الا أن بعض الدول الغربية كانت لها مواقف غير صحيحة، كما أن المنتظر من العالم العربي كان أكثر مما حدث فعلا، بل أن بعض الدول العربية التزمت الصمت حتى النهاية.

وأكد روحاني ان النصر حليف الشعوب المقاومة، واكبر دليل على ذلك إنتصار الشعب الفلسطيني على كيان مدجج بالسلاح ويتلقى الدعم والمساعدة من عدة أطراف. وبارك روحاني هذا النصر للشعب الفلسطيني المقاوم والصبور.
مصدر : وكالات
رقم : 933909
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