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السبت 22 أيار 2021 ساعة 13:00

انطلاق الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتي

انطلاق الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتي
أجرت الكويت انتخابات تكميلية لمجلس الأمة "البرلمان الكويتي"، 14 مرة في 58 عاما، وذلك لأسباب متعددة تراوحت بين الاستقالة والبطلان والوفاة.

أحدث تلك الانتخابات التكميلية تجري، اليوم السبت، لشغل مقعد مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الخامسة، بعد خلوه بإعلان المحكمة الدستورية إبطال عضوية بدر الداهوم.

وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس/آذار الماضي، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ"مس الذات الأميرية".

ويختار الكويتيون من بين 15 مرشحا ومرشحة (14 مرشحا ومرشحة واحدة) يخوضون غمار انتخابات مجلس الأمة التكميلية بالدائرة الخامسة، عضوا واحدا يمثلهم في البرلمان عن الفصل التشريعي الـ16.

وتعد انتخابات اليوم هي الانتخابات التكميلية الـ14 في مسيرة مجلس الأمة الكويتي منذ تأسيسه.

كما تعد هذه أول انتخابات تكميلية تجري في عهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتجري الانتخابات التكميلية استنادا إلى المادة الـ84 من الدستور التي تنص على أنه: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه".

وشهد مجلس الأمة منذ انتخابات فصله التشريعي الأول عام 1963 عددا من الحالات التي استدعت إجراء انتخابات تكميلية لاختيار أعضاء في المجلس تنوعت أسبابها بين وفاة أو استقالة أو طعن في نتائج الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
مصدر : وكالات
رقم : 933918
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