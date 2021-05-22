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السبت 22 أيار 2021 ساعة 13:10

جرائم ميليشيا ‘‘قسد‘‘ ليست لها نهاية في دير الزور

جرائم ميليشيا ‘‘قسد‘‘ ليست لها نهاية في دير الزور
وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” نفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي اختطفت على أثرها 25 مدنيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وداهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” مدعومة بالطيران المروحي للاحتلال الأمريكي في الحادي عشر من الشهر الجاري منازل المواطنين في قرية الزر واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وصعدت ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.
رقم : 933921
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