الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 أيار 2021 ساعة 13:24

رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة

رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
جاء ذلك في رسالة وجهها آية الله رئيسي بمناسبة انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني في حرب الـ 11 يوما على الكيان الصهيوني ، اكد فيها بان الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم البطل تالق في اختبار كبير وحاسم مرة اخرى وارغم كيان الاحتلال الصهيوني على التراجع خطوة اخرى في المسار الطويل لتحرير القدس الشريف.

وقال: ان الاعمال الاجرامية لكيان الاحتلال في غزة وقتله الرجال والنساء والاطفال الفلسطينيين، وفي الوقت الذي تكشف عن همجية ووحشية الصهاينة المجرمين وانتهاكهم الصارخ لحقوق الانسان ومظلومية الاهالي العزل في غزة والضفة الغربية، الا انها لن تنقذ حياة الاحتلال الآيل الى الزوال وانهاء وتيرة تراجعاته المتتالية.

واضاف: ان المقاومة الفلسطينية في غزة والشباب الفلسطيني في الضفة الغربية واراضي العام 1948 بتمسكهم بقضية القدس الشريف والمسجد الاقصى حول محور هوية فلسطينية موحدة وشاملة قد تمكنوا من تحقيق انتصار كبير للامتين العربية والاسلامية وان يرفعوا هامة المسلمين واحرار العالم ويجعلوا الحكومات المساومة التي تتسابق منذ فترة للتطبيع مع هذا الكيان القاتل للاطفال تشعر بالخجل اكثر مما مضى.

وتابع رئيس السلطة القضائية الايرانية: ان صواريخ المقاومة كشفت اكثر مما مضى هشاشة امن الاحتلال الصهيوني وتغلبت ارادة الفلسطينيين الراسخة على منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات للصهاينة وحولت مقولة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يُقهر" الى ظن باطل ولا اساس له.

واكد آية الله رئيسي انه في مثل هذه الظروف رأت حكومة تل ابيب عديمة الهوية بان استمرار الحرب سيكون مبعث المزيد من الفضيحة لها في داخل الاراضي المحتلة وخارجها لذا فقد بادر الى الرضوخ لوقف اطلاق النار امام مقاومة الشعب الفلسطيني واضاف: ان الشعب الفلسطيني هو المنتصر الاكيد في هذه الساحة وسيستمر في طريقه حتى تحقيق كامل اهدافه في تحرير ارض فلسطين من البحر الى النهر.

واضاف: ان الشعب الفلسطيني العظيم وببركة هذا الفكر وسيرا على نهج اخينا العزيز والشهيد العظيم الحاج قاسم سليماني قد ذاق حلاوة الانتصار وفرضت الارادة القوية لاحرار فلسطين على هذا الكيان السفاح الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني المستضعف والمقاوم.

واكد ضرورة ان يقوم مسلمو العالم وحكومات الدول الاسلامية بواجبهم الانساني والاسلامي تجاه الشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الاولى وان لا يالوا جهدا في دعم هذا الشعب المظلوم اما المقتدر واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كما في الماضي تعتبر من واجبها تقديم الدعم الشامل لفلسطين وتؤكد على تضافر جهود الدول الاسلامية في هذا المجال خاصة في عملية الاغاثة واعادة الاعمار في غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 933923
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
21 أيار 2021
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
21 أيار 2021
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
21 أيار 2021
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
21 أيار 2021
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
20 أيار 2021
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
20 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
20 أيار 2021
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
19 أيار 2021
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟