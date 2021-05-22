الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 أيار 2021 ساعة 13:53

علي حسيني: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن ينفع فلسطين

علي حسيني: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن ينفع فلسطين
في رسالة بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية في حرب الـ 12 يوما مع الكيان الصهيوني المحتل، والتي نشرتها وسائل الإعلام الباكستانية، أضاف حسيني، اليوم السبت، ان المجزرة التي ارتكبها الصهاينة بحق اهالي غزة والجرائم الأخيرة لنظام الفصل العنصري والمعتدي في "إسرائيل"، أظهرت بوضوح أن إظهار الصداقة والليونة وعقد الاتفاقات وتطبيع العلاقات مع الكيان القاتل للأطفال، لن ينفع القضية الفلسطينية ولا يدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وصرح حسيني، أن أي مرونة ومساومة امام كيان "اسرائيل" الإرهابي، سيقوي الروح الشريرة لهذا الكيان ويؤدي الى المزيد من أعماله الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكدت دائما على موقفها الواضح والحاسم في ان الكيان الإسرائيلي كيان زائف ومحتل ولن تعترف به أبدا. وأنها ترى أن إجراء استفتاء وطني في فلسطين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية. استفتاء يشارك فيه الشعب الفلسطيني من المهجرين والمهاجرين وسكان هذه الأرض المقدسة من مسلمين ومسيحيين ويهود وينتخبون نظاما سياسيا جديدا.

وأضاف السفير الايراني ان هذا الحل يتوافق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ويدعم مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وفي الختام شكر السفير حسيني حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية مؤكدا ان التضامن والوحدة بين الأمة الإسلامية والدول الإسلامية هما العامل الأهم والداعم لأهل غزة وأيضا العامل الأكثر فاعلية في تخلي الكيان الصهيوني عن مواقفه القمعية ووقف جرائمه التي لا تعد ولا تحصى.
مصدر : وكالات
رقم : 933934
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
21 أيار 2021
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
21 أيار 2021
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
21 أيار 2021
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
21 أيار 2021
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
20 أيار 2021
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
20 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ ‘‘مُجرم حرب‘‘.. كيف ستكون نهايته؟
20 أيار 2021
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: أمريكا شريكة بالعدوان على فلسطين
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
المراسلة معصومة فروزان
20 أيار 2021
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
19 أيار 2021
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
"إسرائيل" تعترف بالهزيمة وتدعو الى وقف إطلاق النار
19 أيار 2021
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
الكيان الصهيونيّ "مُجرم حرب".. كيف ستكون نهايته؟
19 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
عندما تفقد "اسرائيل" المبادرة في الميدان
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟