إصابة 9 أشخاص بانفجار في مصنع كيماويات بإقليم أصفهان

ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان قوله إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".