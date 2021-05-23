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الأحد 23 أيار 2021 ساعة 10:43
مسؤول عراقي يزور فلسطين
وقالت وسائل إعلام عراقية، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجه إلى رام الله في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
مصدر :
وكالات
رقم :
934051
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