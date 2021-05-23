تنديداً بالكيان الصهيوني... مسيرات حاشدة بعواصم غربية دعما للفلسطينيين

ففي العاصمة البريطانية لندن تجمع الآلاف، مشيدين بانتصار المقاومة في غزة،وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 7 أشخاص خلال مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف خرجت دعما لفلسطين في العاصمة لندن.



وحسب بيان للشرطة فقد ألحق المتظاهرون أضرارا بسيارة كانت متوقفة بالقرب من السفارة الإسرائيلية،



وقالت الشرطة البريطانية أن سبعة من عناصرها أصيبوا في وقت سابق في لندن خلال احتجاج داعم لفلسطين.



كما خرجت مسيرة احتجاجية اخرى في مدينة ملبورن الاسترالية ندد المشاركون فيها بالجرائم الاسرائيلية، خاصة بحق المدنيين من الأطفال والنساء، ورددوا شعارات تندد بالدور الأميركي في دعم الكيان الاسرائيلي. كما شهدت كل من نيويورك وبرلين وفرانكفورت مسيرات مماثلة.



وفي مونتريال تظاهر المئات عصر السبت تضامناً مع الفلسطينيين، ورفع المتظاهرون وغالبيتهم من الشباب أعلاماً فلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرّة" وساروا في شارع سانت كاثرين، الشريان التجاري الرئيسي في المدينة.



وتظاهر آلاف الفرنسيين وغير الفرنسيين والجالية العربية في باريس بمشاركة منظمات نقابية وحقوقية فرنسية تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتنديدا بسياسات فرنسا الداعمة للإحتلال الاسرائيلي والمؤيدة لجرائمه بحق الفلسطينيين.



ولم تنجح السلطات الفرنسية في منع آلاف المتظاهرين من الاحتشاد في ساحة الجمهورية بوقفة في العاصمة باريس للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. منظمات نقابية وحقوقية فرنسية شاركت في الفاعلية داعية رئيس البلاد ايمانويل ماكرون وحكومته إلى مراجعة سياساتها والعدول عن دعمها لـ"إسرائيل" التي ترتكب جرائم بشعة بحق الفلسطينيين.



وقال ألاكس دي بوا ممثل عن النقابات الفرنسية:"الحكومة الفرنسية حكومة فاشلة لأنها تدعم جرائم "اسرائيل" يجب عليها مراجعة سياساتها عليها أن تدعم الفلسطينيين وتساهم في إرساء السلام في المنطقة".



الجالية العربية في باريس كانت هي الأخرى حاضرة بقوة في الفعالية وعبرت عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع فلسطين والمقاومة مثمنة نجاحاتها في الرد على العدوان الصهيوني معتبرة إياها قضية أزلية ووجودية.



وقال وسيم البيضاوي الذي شارك في هذه الفعاليات:"فلسطين هي أمنا وفلسطين هي كل شيء، ليس للمسلمين والعرب فقط، ... فلسطين لنا.. القدس لنا.. غزة لنا".



المتظاهرون رفعوا شعارات مناهضة للصهيونية وكل الدول التي تدعمها وأطلقوا دعوات لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وممارسة كل الضغوطات الممكنة حتى تكف عن جرائمها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.



وشارك الآلاف في مسيرة بمدينة نيويورك الأمريكية،للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.



وتجمع المشاركون في حي "ساني سايد" الواقع ضمن منطقة "كوينس" بنيويورك، ثم جابوا الشوارع حاملين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تنادي بالحرية لفلسطين وقطاع غزة المحاصر.



كما ردد المشاركون في المسيرة شعارات داعمة لفلسطين وتندد بالإحتلال والإدارة الأمريكية.



ومن المنتظر أن تشهد العديد من المدن الأمريكية مظاهرات ومسيرات مماثلة اليوم الأحد.



وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية بعد أن وافق الجانبان على ذلك بجهود مصرية ودولية.



وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بكيان الإحتلال، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".