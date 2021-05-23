باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد

وخلال الرسالة التي أطلقها اللواء باقري بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر اكد على ان القوات المسلحة الإيرانية تضع دائما على رأس اجندتها موضوع تعزيز الاستراتجية الدفاعية لردع العدو، وهي على اهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد يستهدف اراضي ايران وامنها بشكل حاسم، ولن تسمح للاعداء بالتطاول على ارض الوطن.



وأضاف اللواء باقري في حديث بمناسبة: "لقد كان من المناسب جدا تسمية هذا اليوم بيوم المقاومة والتضحية والنصر لأن ما تحقق في هذا اليوم من إنجاز خالد كان مقدمة لشموخ الشعب الايراني في سنوات الدفاع المقدس الثمان، وممهدا لولادة جبهة المقاومة الإسلامية في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية في مواجهة الصهيونية ونظام الهيمنة".



واشار اللواء باقري الى تقارن إحياء ذكرى تحرير خرمشهر مع الإرادة المشرقة والاقتدار المذهلة لمقاتلي المقاومة الإسلامية الفلسطينية في الانتفاضة الجديدة التي أذلت الكيان الصهيوني الزائف والقاتل للأطفال، وان راية المقاومة الفلسطينية لاترفرف فقط في غزة والأراضي المحتلة بل في جميع انحاء العالم وجعلت شبكة العنكبوت للكيان الصهيوني أضعف من أي وقت مضى، منوها بدور شهيد القدس الفريق قاسم سليماني والفريق علي صياد شيرازي في تحرير خرمشهر.



واكد رئيس هيئة الاركان ، ان القوات المسلحة الايرانية المقتدرة وفي ظل التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، ووحدة ودعم الشعب الايراني البطل، تعتبر "استراتيجية تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية والردعية" أجندتها الدائمة ولديها استعدادات شاملة لمواجهة أي تهديد ضد استقلال وسلامة أراضي البلاد وأمنه القومي بشكل حاسم ورادع، وبفضل الله لن يسمحوا لمعسكر الاعداء الخبثاء والمخادعين بالتطاول على الجمهورية الاسلامية.



واعتبر اللواء باقري ان تحرير مدينة خرمشهر ليس مجرد نصر عسكري في ساحة المعركة ضد العدو المحتل، بل هو منطق تاريخي في مجال تعالي واقتدار ايران بوجه المؤامرات المتواصلة للاستكبار العالمي.



واوضح ان عمليات بيت المقدس التي اسفرت عن تحرير خرمشهر في 24 مايو 1982 ستبقى نقطة مضيئة الى الابد في تاريخ الجمهورية الاسلامية ، مشيرا الى أن هذه الذكرى تتزامن مع الاقتدار المدهش لابطال المقاومة الاسلامية في فلسطين ، متمثلا بالانتفاضة الجديدة التي اذهلت العدو وجعلته يحتمي بالملاجئ ذليلا خانعا.