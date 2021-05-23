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الأحد 23 أيار 2021 ساعة 12:16

قاليباف: لا يحق للوكالة الدولية الوصول إلى صور المنشآت النووية

قاليباف: لا يحق للوكالة الدولية الوصول إلى صور المنشآت النووية
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد توصلتا إلى اتفاق في 21 فبراير/شباط الماضي، مدته ثلاثة أشهر، تعهدت فيه طهران بتوفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر.

وقال قاليباف في جلسة للبرلمان الإيراني: ”اعتبارا من 22 أيار/مايو، ليس للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في الوصول إلى كاميرات المنشآت النووية الإيرانية بسبب انتهاء مهلة الثلاثة أشهر“، مضيفاً ”نحن مصممون على تنفيذ القانون الاستراتيجي للبرلمان لأنه أكد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي".
رقم : 934068
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