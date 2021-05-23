هل تنتفض فلسطين من جديد ؟

وقال البيان إن "بيعتنا للمقاومة التي تحمي القدس وتخوض المعارك من أجل وقف التهجير، وتفرض المعادلات بالصواريخ".



ووجه "الحراك الشبابي المقدسي"، حديثه للشعب الفلسطيني من أبناء مدينة القدس، بالقول: "إننا اليوم وأمام المشهد الذي صنعته المقاومة في معركتها لحماية الشيخ جراح والمسجد الأقصى نؤكد أننا نقف مع المقاومة وقيادتها التي خاضت معركة من أجل القدس وحماية أهلها، وهذا الموقف المشرف للمقاومة وقيادتها مقدر ومحترم من أهل القدس جميعا".



وأضاف: "أن أهل القدس يشعرون اليوم أن هناك من يقف إلى جانبهم بشكل حقيقي وعملي، وهذا الموقف العملي هو من أوقف مجزرة التهجير التي كانت حكومة نتنياهو تنوي القيام بها في الشيخ جراح، دون اعتبار لكل بيانات الشجب والاستنكار والمعارك الكلامية".



وتابع: "نحن شباب القدس سنواصل مواجهتنا مع المحتل الذي يريد أن يفرض التهويد على مدينتنا، فاليوم كل فلسطين تقف إلى جانبنا، وأنه لا تراجع عن مواجهة سياسات التهجير وهدم المنازل ومنع أي تغيير في وضع المسجد الأقصى".



وأورد البيان: "نعاهد القائد محمد الضيف الذي هب لنجدة القدس، بأن نظل الدرع الحامي للمدينة نناضل من أجل كل شبر فيها، ونفديه بأرواحنا وأعمارنا، ولن ترهبنا حملات الاعتقالات والملاحقات والتهديد".



ويأتي البيان في وقت دعا فيه نشطاء مقدسيون إلى استكمال انتصار فلسطين بالرباط في المسجد الأقصى المبارك، وعدم تركه وحيدًا في وجه اقتحامات المستوطنين المتوقع اليوم الأحد.



وتواصلت الدعوات المقدسية إلى استمرار الرّباط في المسجد الأقصى لإتمام فرحة النصر وعدم عودة المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى مجدّدًا.



وشدد النشطاء على ضرورة إفشال الدعوات القادمة باقتحامه من المستوطنين الأحد.



وفي وقت سابق كانت قد أعلنت مجموعات يهودية متطرفة،أنها تستعد لتنفيذ اقتحام للمسجد الأقصى في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد.



وأفادت مصادر محلية أن هذه المجموعات نشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، تتوعد فيها باقتحام المسجد الأقصى.



ونشرت "جماعات المعبد" اليهودية المتطرفة صورة لعدد من منتسبيها يقفون أمام مدخل جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك، ويحمل أحدهم سلاحا أوتوماتيكيا في المكان.



وقررت الحكومة الإسرائيلية منع المستوطنين من اقتحام المسجد قبل أكثر من أسبوعين، بسبب العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر إضافة إلى الأوضاع الميدانية، دون أن تعلن عن إلغائه.



ويطالب المستوطنون بإعادة السماح لهم بدخول المسجد دون أن يكون واضحا إذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية ستتخذ هذا القرار قريبا، في ضوء الوضع الأمني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.



وفي السياق، دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف إيتمار بن غفير إلى اقتحام الأقصى الأحد.



وقال بن غفير عبر تويتر "يبدو أن (موشيه) غافني يعرف اتفاق لرئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) لوقف إطلاق النار في غزة".



وموشيه غافني صحفي إسرائيلي، يرأس صحيفة "مِشبحا" الإسرائيلية، ويدعو لعدم السماح للإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى.



وأضاف بن غفير: "لم يتبق الكثير من الوقت لمعرفة الإجابة، غدا في السابعة صباحا يجب أن يكون الجبل مفتوحا لليهود، إغلاق الجبل يعني أن إسرائيل استسلمت لحماس".



ويتهم نواب كنيست وصحفيون إسرائيليون، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، بأنها عقدت اتفاقًا لوقف إطلاق النار يتضمن عدم السماح للإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى.



لكن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ومسؤولون آخرون في الحكومة، نفوا ذلك، وأكدوا أنّ اتفاق إطلاق النار أبرم دون وضع شروط.



ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية، أحاديا، للمستوطنين بدخول المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.



ولطالما تسببت هذه الاقتحامات، بمواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.



ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.