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الأحد 23 أيار 2021 ساعة 16:09

مصدر ايراني: احتمال تمديد التفاهم مع الوكالة الذرية لـ"شهر"

مصدر ايراني: احتمال تمديد التفاهم مع الوكالة الذرية لـ"شهر"
وقال المصدر الإيراني لموقع "نور نيوز" الإخباري، إن "هناك احتمال لتمديد مشروط لمدة شهر واحد للاتفاق الموقع بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية بهدف إعطاء فرصة لإنجاح المحادثات الجارية في فيينا".

وأضاف المسؤول الإيراني إن "تسجيلات الكاميرات بالمنشأت النووية الايرانية ستسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا توصلت المحادثات في فيينا الى نتيجة".

من جانبه، وعبر دبلوماسي روسي كبير في فيينا، ردا على أنباء عن احتمال تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن ارتياحه لهذه القضية ووصفها بأنها خطوة ضرورية.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، رد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، على نبأ تمديد محتمل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي انتهى يوم أمس، وكتب في تويتر: إذا صح (هذا الخبر) فهو خطوة إيجابية وضرورية. نتطلع إلى سماع إعلانها الرسمي.
رقم : 934089
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