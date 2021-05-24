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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 08:08

البحرين تعلق دخول القادمين من الدول الموبوءة

البحرين تعلق دخول القادمين من الدول الموبوءة
وتأخرت حكومة البحرين طويلاً في اتخاذ هذا القرار، على عكس دول مجلس التعاون التي اتخذت هذا القرار بشكل مبكر.

وفي تصريح رسمي صادر عنها، أعلنت هيئة شئون الطيران المدني "تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بدءًا من يوم الاثنين 24 مايو 2021، بما فيهم القادمين من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت".

وأوضحت أنّه "يستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول".

وأضافت "أما المسافرين المُتطعمين أو غير المتُطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، فيتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول".

مردفة أنه "يستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء: من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحوصات: المتطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، أو الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة، أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها. ومن متطلبات الحجر الصحي الاحترازي: المتطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة".

يذكر أنّ الدول المدرجة على القائمة الحمراء يتم إضافة الدول أو أزالتها منها بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.
مصدر : وكالات
رقم : 934165
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