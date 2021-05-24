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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 08:10

قطر تعلن الاتفاق مع ليبيا على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم

قطر تعلن الاتفاق مع ليبيا على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم
وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس، ونقلت عنه قناة "ليبيا الأحرار"، اليوم الأحد: "تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم".

وأضاف أن "قطر موقفها ثابت تجاه ليبيا وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة.. ونتطلع لزيارات متبادلة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة فرص التعاون بين البلدين الشقيقين".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الليبية: "نحث قطر على أهمية عودة سفارتها للعمل من طرابلس".

وكانت الحكومة الليبية أعلنت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استقبل، ظهر اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد في مقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكانت قطر أعلنت ترحيبها في آذار/ مارس الماضي، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة ونيلها ثقة مجلس النواب.
مصدر : وكالات
رقم : 934167
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