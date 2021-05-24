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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 08:18
العميد صباحي فرد..

قوة الردع المستديم مرهونة بالاكتفاء الذاتي

قوة الردع المستديم مرهونة بالاكتفاء الذاتي
جاء ذلك خلال تصريحات العميد صباحي فرد يوم الأحد، على هامش تفقده عدد من الانجازات الحديثة لدى "منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي" بقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني.

واكد قائد قوة الدفاع الجوي، ان هذه المنظمة هي تجسيد لرؤية بلوغ الاكتفاء الذي عبر الاتكال على الطاقات الوطنية.

واضاف: ان اكمال المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ لدى منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي، يسهم اكثر من اي وقت مضى في تعزيز درع "جوشن" التابع لقوة الدفاع الجوي في البلاد.

وفيما نوه الى اطلاق اسم "الانتاج والدعم وازالة العقبات" على العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021)، صرح العميد صباحي فرد : ان كافة الاقسام والدوائر المنضوية تحت قوة الدفاع الجوي، كلّفت بتوفير كامل الحماية لمنظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في سياق اكمال مشاريعها التنموية.
رقم : 934171
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