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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 08:31

العميد سليماني: صوت تهشم العظام الصهاينة يتناهى إلى الاسماع

العميد سليماني: صوت تهشم العظام الصهاينة يتناهى إلى الاسماع
وقال العميد سليماني ،في تصريح أمس الاحد في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران، في الاشارة الى ان الاهداف الاستراتيجية للثورة الاسلامية في طريقها للتحقق: اليوم حيث نحيي ذكرى الملاحم التي سطرها مقاتلونا في عملية تحرير مدينة خرمشهر (عام 1982 خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية) وقد بدات معركة باعثة على الفخر في الاراضي الفلسطينية المحتلة وان صوت تهشم العظام البالية للمحتلين الصهاينة يتناهى الى الاسماع.

واضاف: اننا نعلن للمقاومين الفلسطينيين باننا معكم حتى تحرير القدس الشريف.

وتابع العميد سليماني: ان الكيان الصهيوني كان يحمل يوما شعار "من النيل الى الفرات" الا انه لا يمتلك اليوم شيئا وان جبهة المقاومة خلقت تحديات جادة له.

واشار الى ان سلاح الانتفاضة كان الحجر يوما واضاف: لقد كنا نتمنى يوما اطلاق الحجر على تل ابيب الا اننا نشهد اليوم اطلاق الصواريخ عليها وان الصهاينة امضوا في الملاجئ خلال الايام الـ 12 الاخيرة خوفا على ارواحهم.

وقال: ان هذا الكيان المهترئ بحاجة الى هزة لينهار وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فان شعوب العالم الاسلامي ستمحو الكيان الصهيوني الغاصب من على وجه الارض.
مصدر : وكالات
رقم : 934176
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