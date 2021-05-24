المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصی

من جديد الاحتلال يقتحم باحات المسجد الاقصى المبارك ويعتقل ويبعد ويعتدي ويقوم بطرد اي مرابط ومصلي لافراغ الاقصى من المصلين، لصالح المستوطنين الذي سمح لهم بالاقتحام من باب المغاربة وبقوة السلاح بعد توقف اقتحامات المستوطنين لأكثر من اسبوعين بسبب صمود المقدسيين.



وقال مدير المسجد الاقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني: "نحمل كامل المسؤولية للاحتلال على هذا التصعيد الواضح، لأن كثرة الضغط تولد الانفجار، والاحتلال هو المسؤول عن كل هذه التصرفات وهذا التصعيد في المسجد الاقصى المبارك".



وبعد حالة الفشل التي يعاني منها الاحتلال امام الانتفاضة الشعبية وانتصار المقاومة، يسعى الاحتلال لاظهار انه ما زال يسيطر ومازال يوفر كل امكانياته لإرضاء اليمين المتطرف لكنه يعلم جيداً ان انتفاضة المقدسيين لم ولن تتوقف مع استمرار الاعتداء على المسجد الاقصى المبارك.



واكد القيادي في حركة فتح بالقدس ناصر قوس: "أي اعتداء مستمر على المسجد الاقصى المبارك لايثني ابناء المقدسيين من الدفاع عن مسجد الاقصى المبارك، كان هناك اعتقالات في ساحات مسجد الاقصى المبارك، وكان هناك اعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى المبارك، واعتقال حراس المسجد الاقصى المبارك، يعني الوضع كما كان وسيستمر بالدفاع عن المسجد الاقصى المبارك لانه لايوجد شيء في هذا العالم اهم واغلى من المسجد الاقصى المبارك على قلوبنا".



وتشهد القدس حالة من الهدوء الحذر مع تجدد الهبة في أي لحظة في ظل استمرار سياسة الاغلاق والاعتقال والتطهير العرقي والتهجير بحق المقدسيين.



ويقيد الاحتلال الاسرائيلي من حركة المواطنين والمرابطين والمصلين علی كل ابواب مسجد الاقصی، ويمنع الخروج والدخول للبلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك.