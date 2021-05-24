إيران تعلن اليوم قرارها بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية

وأوضح خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن "مناقشة تمديد التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تطوي مرحلتها النهائية في المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وقمنا بمراجعة شاملة لإمكانية تمديد الاتفاق المؤقت مع وكالة الطاقة الذرية وسنعلن قرارنا اليوم".



وأضاف "أي تفاهم حقيقي في مفاوضات فيينا مرهون بابتعاد الولايات المتحدة عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب وفرصة الاتفاق لن تدوم للأبد".



وبشأن منح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما سجلته كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، قال خطيب زاده "يمكن منح ما سجلته الكاميرات في المنشآت النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا"، مشيراً إلى أن "طهران تنظر ما يتمخض عنه اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي يتواصل هذا الأسبوع، وتم إحراز تقدم جيد".



وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلت إلى إتفاق في 21 فبراير/شباط الماضي، مدته ثلاثة أشهر تعهدت فيه طهران بتوفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر.



كما أوقفت إيران في فبراير/شباط الماضي، العمل في تنفيذ البروتوكول الإضافي والتدابير المتعلقة بالشفافية في الاتفاق النووي، وذلك تطبيقاً للقانون الذي اعتمده البرلمان بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وستبدأ الجولة الخامسة من المفاوضات النووية في فيينا هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه في آيار/مايو 2018 مع عودة طهران إلى التزاماتها النووية.