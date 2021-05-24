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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 14:18

قائد الثورة: قلوبنا معكم في ميدان الجهاد، ستشهدون الانتصار النهائي

قائد الثورة: قلوبنا معكم في ميدان الجهاد، ستشهدون الانتصار النهائي
وفيما يلي نص رسالتي القائد الى هنيه والنخاله

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ المجاهد السيد اسماعيل هنيه اعزه الله

السلام عليكم

لقد تلقيت رسالتكم التي شرحتم وحللتم فيها ملامح الجهاد الاخيرة في فلسطين.

إن جهادكم ومقاومتكم بوجه الظلم والكفر والاستكبار مورد رضا الله العزيز القدير ومصداق قوله تعالى (إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم).

ستنتصرون بحول الله وقوته وتطهرون الارض المقدسة من لوث الغاصبين ان شاء الله .

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ المجاهد السيد زياد النخاله وفقه الله واعانه

السلام عليكم

تلقيت الرسالة الاخوية المرسلة من جنابكم، ان جهادكم الكبير وانتصاركم أيها الاخوة الفلسطينيون أقر عيون محبيكم في انحاء العالم .

إن قلوبنا حاضرة معكم في ميادين جهادكم وندعو لكم دائما باستمرار الانتصارات، إن الوعد الالهي حق حيث قال تعالى (وَ لَیَنصُرَنَّ‌ اللهُ مَن یَنصُرُه) ، وستشهدون النصر الالهي ان شاء الله وبحوله وقوته.

اخوكم السيد علي الخامنئي
الاثنين 12 شوال 1442

24 مايو 2021
رقم : 934239
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