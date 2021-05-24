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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 14:37

اللواء رسول ينفي أي تحرك للبيشمركة داخلال الأراضي العراقية

اللواء رسول ينفي أي تحرك للبيشمركة داخلال الأراضي العراقية
وقال رسول، إن "مراكز التنسيق المشتركة ما بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات حرس الاقليم المتمثلة بالبيشمركة مهمة"، مبيناً أن "واجب هذه المراكز هو تبادل المعلومات ضد عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف "لا يوجد أي تحرك لقطعات البيشمركة من داخل أراضي الحكومة الاتحادية".

وبشأن عدم عرض اعترافات منفّذي الهجمات الصاروخية على المنشآت، أكد رسول أن "هذا الأمر متروك للجهد الاستخباراتي"، موضحاً أن "هناك جهداً استخبارياً كبيراً، والأجهزة الاستخباراتية توصلت إلى العديد من النقاط المهمة، وبعد إكمال التحقيق هي من تقرر إعلان نتائج التحقيق".
مصدر : وكالات
رقم : 934245
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