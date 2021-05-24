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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 14:38

كلمة برّي في مناسبة عيد المقاومة والتحرير

كلمة برّي في مناسبة عيد المقاومة والتحرير
وشدد بري على أنه "ملزم أمام الله والتاريخ بأن أصارح اللبنانيّين، فالبعض يتعمّد التفنّن في صناعة الازمات"، داعيا الى "استكمال تحرير لبنان من الاحتلالات التالية: اولًأ الاناينة التي يمعن البعض بها، وثانياً من الطائفية والمذهبية من خلال الاقتناع بان المستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه للاهتزازات وأن يكون من خلال دولة مدنية".

وتابع :"لتحرير لبنان من المحتكرين وتحرير القضاء من التدخلات السياسية وتفعيل الهيئات الرقابية وقانون نهب المال العام بدءاً من مصرف لبنان وصولاً إلى جميع الإدارات خصوصاً كهرباء لبنان".

واضاف :"بالله عليكم إبدؤوا متى ما شئتم بالتدقيق الجنائي وكفى تضليلاً للناس فنبيه بري وحركة أمل مع تطبيق التدقيق الجنائي وكل القرارات الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي والتي قاربت الـ70 قانوناً".

وجزم بري أن "الأزمة الحكومية داخلية ويجب أن نضحي بانفسنا للبنان، والمدخل الإلزامي للإنقاذ مبادرة المعنيين دون شروط مسبقة إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية مؤلفة من إختصاصيين غير حزبيين ودون أثلاث معطلة".
رقم : 934246
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