فيصل المقداد يوجه تحذيرا لـ'اسرائيل' ومن يدعمها

وشدَّد على أن مهاجمة “إسرائيل” بعض ناقلات النفط يجب أن يكون له رادع، محذّراً إياها ومن يدعمونها من أن “الاعتداء على ناقلات النفط لا يمكن أن يستمرّ بلا ثمن”.



وقال إن “الحماية الروسية لناقلات النفط تحمل رسائل في مختلف الاتجاهات، مفادها أن موسكو تقف إلى جانب سوريا”، لافتاً إلى أن “ما حدث في فلسطين وجَّه رسالة إلى "إسرائيل" فحواها أنه لا يمكنها الاستمرار في سياساتها العدوانية”.



كما أكد وزير الخارجية السوري أن هناك سِفارات فتحت في سوريا، وأخرى ستفتح خلال أيام، مضيفاً “لن نسمح للولايات المتحدة بإجهاض فتح سفارات غربية لدينا”.