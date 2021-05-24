هذا هو موقف 'قسد' من الانتخابات الرئاسية في سوريا..

واعلنت جماعة "قسد" المدعومة من القوات الامريكية انها لن تشارك في الاستحقاق الرئاسي القادم.



ووجّه وزير الخارجية السوري دعوة إلى "قسد" للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها "إذا كانت تعتبر نفسها ديمقراطية".



​واكد وزير الخارجية فيصل المقداد أن نسبة المشاركة من الناخبين المقيمين في الخارج مرتفعة جدا بالرغم من منع بعض الجهات وصول السوريين إلى صناديق الاقتراع، مرحبا بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية.



يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/أيار الجاري، فيما صوّت السوريون في الخارج، في يوم واحد فقط، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.