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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 15:24
الأردن: نعمل على ضمان استمرار وقف إطلاق النار على غزة
أشار الصفدي إلى أن ما تقوم به "إسرائيل" في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى، وأن تهجير سكان هذا الحي جريمة حرب لا يمكن السماح بها.
ولفت لضرورة العودة إلى أفق حقيقي لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.
مصدر :
وكالات
رقم :
934259
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