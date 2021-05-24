تصنيع أول مروحية إيرانية نصف ثقيلة بمواصفات دولية

وبدأ تصميم وبناء نموذج أولي لطائرة هليكوبتر شبه ثقيلة بدعم من مركز تطوير تكنولوجيا الفضاء والنقل المتقدم التابع لدائرة الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية وبالتعاون مع شركة دعم وتحديث طائرات الهليكوبتر الإيرانية (بنها)، مع مساعدة الشركات المعرفیة.



وتقوم الشركات المعرفية بتصنيع القطع الأولية لهذا المشروع، وسيتم إنتاج قطعات المروحية وفقا للمعايير العالمية (TC) لتدخل السوق المدني.



هذه المروحية من فئة الوزن نصف الثقيل وتتسع لطاقم من شخصين و 13 راكبا و 4 شفرات ومحركين، ويهدف المشروع إلى تصميم وبناء نموذج أولي لطائرة هليكوبتر تقليدية، وفقا لمعايير الطيران الدولية.



يعد تصميم وإنتاج طائرات الهليكوبتر المتوسطة وشبه الثقيلة أحد الأهداف الرئيسية التي يتم السعي لتحقيقها في مركز تطوير تكنولوجيا الفضاء والنقل المتقدم التابع لدائرة الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية، ومن المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة الشاملة لعلوم الفضاء الجوي هو الاستفادة القصوى من القدرات المحلية وتفعيلها.