الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 17:21

قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية

قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
وقال اللواء سلامي في كلمته اليوم الاثنين خلال ملتقى "الوحدة والمقاومة والبصيرة": ان اعداء الاسلام لم يكن بامكانهم ان يروا الجمهورية الاسلامية الايرانية كقوة كبرى تتبلور وترفع الراية في الجغرافيا السياسية بالعالم ومازالوا لا يمكنهم ان يتحملوا ذلك.
واشار القائد العام للحرس الثوري الى الحقيقة المرة المتمثلة بهيمنة الاعداء على العالم سياسيا واقتصاديا واضاف: ان الاعداء كانت لهم على مر التاريخ اليد المتفوقة من ناحية الحسابات المادية الا انهم كانوا على الدوام فاقدين لاحد مؤشرات القدرة الا وهو الايمان مما جعلهم اذلاء وعاجزين.

واكد بان مؤامرات الاعداء لا تنتهي واضاف: ان ساحة الحرب قد تغيرت، اذ تحولت من الحرب العسكرية الى الحرب الاقتصادية، ومن الهجمة الثقافية الى الضغوط السياسية وبالتالي تحولت الهيمنة على اقتصادات الدول الاخرى الى الحظر الاقتصادي ومازالوا يواصلون جهودهم لفرض العزلة على ايران واطلاق الحروب النيابية بنشر ظاهرة الارهاب والتكفير في العالم الاسلامي.

واشار الى سياسات الاعداء البغيضة ضد الدول الاسلامية واضاف: ان المعادين وبغية قطع نفوذ خطاب الاسلام قد خططوا اعواما طويلة ونفذوا سياسات مدمرة وقاموا بتسليح الارهابيين وتمويلهم للفتك بالمسلمين ولم يدعوا نقطة في العالم الاسلامي بمنأى عن هجماتهم.

وقال اللواء سلامي: على سبيل المثال، شنوا هجمات خطيرة على شعوب العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وافغانستان الا انهم فشوا ايضا ووفقا للسنة الالهية فقد ارتدت عليهم مؤامراتهم بسبب ان الشباب في الارض الاسلامية قد حملوا السلاح وتوجهوا نحو الشهادة.

واضاف: انه بالامكان عبر تعزيز القوات التعبوية الوقوف امام تغلغل وسياسات اعداء ايران والاسلام الخبيثة واحباط مؤامرات الكيان الصهيوني لان ارض الاسلام ليست ارضا يصول ويجول فيها الغرباء ولن يسمح الشبان المسلمون للكفار والمشركين بالتغلب عليهم.

واكد اللواء سلامي في ختام كلمته: ان الشعب الايراني قوي والحرب الاقتصادية المعادية التي لم تكن اقل من الحرب العسكرية لم تتمكن من التغلب علينا حتى الضغوط السياسية لم تكن فاعلة، فشعبنا العزيز صمد وتلاحم في الظروف الصعبة لتذليل المشاكل وهذا هو سر رفعتنا.
رقم : 934279
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
24 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
24 أيار 2021
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
24 أيار 2021
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
24 أيار 2021
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
24 أيار 2021
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
23 أيار 2021
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
23 أيار 2021
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
23 أيار 2021
عندما تم إذلال الصهاينة
عندما تم إذلال الصهاينة
23 أيار 2021
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
23 أيار 2021
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
22 أيار 2021
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
21 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها