لبنان يحتفل بعيد المقاومة والتحرير

ويصادف عيد "التحرير والمقاومة" في الخامس والعشرين من أيار/ مايو من كل عام.



ومنذ 2001، يحتفل لبنان بعيد "المقاومة والتحرير" في 25 أيار/ مايو من كل عام، بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من معظم أراضي البلاد المحتلة في 2000، بينما ما زالت تحتل مناطق أخرى على غرار مزارع شبعا.



وفي هذا الصدد دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، إلى تحرير بلاده من الفساد وإعادتها إلى سكة النهوض والازدهار.



وقال عون إنه "في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".



وأضاف أنه "وكما حاربنا العدو وحررنا الأرض فإن علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار".



وشدد على أن "وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة إلى مجتمعنا".



فيما حذّر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من أن "الأزمات إذا لم تعالج فستطيح بلبنان"، وعلى الجميع "استشعار الخطورة الراهنة".



جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير".



وقال بري إن "استمرار الأزمات من دون مبادرة سريعة وفورية لمعالجتها ستطيح بلبنان، والواجب يفرض على الجميع، موالاة ومعارضة، استشعار الخطورة الراهنة التي تهدّد لبنان".



وأضاف: "على المعنيين بالتأليف والتشكيل والتوقيع أن يبادروا اليوم قبل الغد من دون شروط مسبقة إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية من أصحاب الاختصاص، ولا أثلاث معطّلة لأحد".



وشدد بري على أنه "علينا تحرير لبنان من عقدة الأنانية، وتحريره من حقد الطائفية والمذهبية من خلال الدولة المدنية وإقرار قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ".



من جهته وجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون كلمة بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير" لمنتسبي الجيش قال فيها: "رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعياتها القاسية على جميع فئات المجتمع، إلى جانب انعكاسات جائحة كورونا على حياة المواطنين وتأثيرها في القطاعات كافة، تبقى بوصلتنا موجهة نحو العدو الإسرائيلي ومخططاته الدموية التوسعية، وما نشهده من أحداث في فلسطين المحتلة يؤكد عدوانية هذا الكيان وعنصريته".



وأضاف: "مهما اشتدت الصعوبات، يظل الجيش متمسكا بحقه في مواجهة أي اعتداء والدفاع عن الحدود في وجه العدو الإسرائيلي، والعمل على وقف انتهاكاته لسيادة بلدنا وحماية حقوقنا الثابتة في ثرواتنا الوطنية برا وبحرا، مع الالتزام بتطبيق القرار 1701 ومندرجاته".



ومن جانبه لفت العلامة السيد ​علي فضل الله​، إلى أنّ وحدة اللبنانيّين وتماسكهم والتفافهم حول المقاومة و​الجيش​، وإيمانهم بأنّ وحدتهم هي الطريق الأساسي للخلاص من الاحتلال، كانت السبب في تحقيق هذا الهدف ودحر العدو.



و قال بهذه المناسبة العظيمة أنّنا في هذه الأيّام نعرف القيمة الكبرى للتحرير والأهميّة الّتي انعكست قوّةً وحريّةً وعزّةً في حياة ​الشعب اللبناني​ والشعوب العربيّة والإسلاميّة، حيث اكتشفت شعوبنا إمكانيّة دفع العدو للتراجع والانكفاء تحت ضغط المقاومة والموقف الشعبي الداعم لها.



داعيًا الجميع إلى تثمين تضحيات المقاومة وعدم التنكّر لهذا التاريخ الّذي صاغته الدماء وأنتجته التضحيات، والإصرار على الموقف الحاسم في وجه العدو.



وأبدى فضل الله خشيته من أنّ بنية البلد على مستوى الطبقة السياسيّة كانت أصغر من أن تستوعب هذا الحدث بكلّ تداعياته"، مركّزًا على أنّ "إدارة البلد على المستوى السياسي والاقتصادي جعلته يعيش الضعف الداخلي، رغم الزخم الّذي أطلقته عمليّة التحرير.



بدورها أكدت "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان في بيان، في الذكرى الحادية والعشرين على التحرير، " صوابية نهج وخيار المقاومة لتحرير الأرض والإنسان".



وأشارت إلى "أن المقاومة الاسلامية البطلة بجهادها وتصديها البطولي أجبرت العدو على التقهقر والهزيمة والانسحاب، وحققت بوقت قصير مالم تحققه كل مفاوضات الذل والعار والخيانة، وهي بانتصارها في حرب تموز 2006 أفشلت ما يسمى بمؤامرة صفقة القرن واستطاعت من حينه أن تحقق توازن الردع مع هذا العدو الحاقد إلى يومنا هذا".



ورأت أن "ذكرى التحرير هي نصر لكل لبنان واللبنانيين، وكانت فاتحة وحركة للنصر بعد زمن الركود والهزائم، كونها كانت ولأول مرة تحت وطأة الحديد والنار وأن ما حصل من تحرير عام 2000 ومن انتصار تموز عام 2006 ومن انتصار غزة هذا العام 2021 يمهد إلى التحرير الكامل بإذن الله تعالى".



وشددت "على أهمية الاستراتيجية الدفاعية الماسية "الجيش والشعب والمقاومة" في الدفاع عن لبنان وعن وحدة شعبه ومؤسساته، وفي مواجهة كل مخططات ومؤامرات العدو الحاقدة، التي سعت وما زالت إلى تمزيق لبنان وتحويله إلى مستعمرة صهيونية".



وفي سياق متصل هنأ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن "اللبنانيين جميعا بذكرى اندحار العدو الإسرائيلي وانسحابه من لبنان، الذي تحقق بفضل إرادة وطنية ونضال وتضحيات المقاومة والجيش الوطني وصمود الشعب اللبناني".



ودعا في بيان "المسؤولين إلى استلهام كل هذه التضحيات، لإدراك أهمية أن يبادروا اليوم وأن يقدموا التضحيات المطلوبة لإنقاذ البلاد من الانهيار الذي لا يقل خطرا عن الاحتلال بل ربما يفوقه، وأن يستدركوا عواقب عدم قيامهم بمسؤولياتهم في تأليف الحكومة التي عليها يقع عبء المسار الإنقاذي، وفي الوقت نفسه مسؤولية تحصيل حق لبنان في مياهه وسيادته على حدوده البحرية كما البرية".



