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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 18:24

أبو مرزوق: الصلاة في ساحة البراق أبلغ رد على المستوطنين

أبو مرزوق: الصلاة في ساحة البراق أبلغ رد على المستوطنين
جاء ذلك في تغريدة لأبو مرزوق، لاستئناف المستوطنين اليهود، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، بعد منع استمر 3 أسابيع.

وأشاد "أبو مرزوق" بدفاع أهالي القدس والداخل الفلسطيني عن الأقصى، مشيراً إلى أن ساحة البراق جزء أصيل من الأقصى المبارك.

وفي فتوى سابقة، قال الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى بالقدس إن حائط البراق، الذي يشكل جزءا من السور الغربي الخارجي للمسجد الأقصى في القدس هو "وقف إسلامي".

وتُطلق "إسرائيل" على الحائط اسم "حائط المبكى" أو "الحائط الغربي" وهي التسمية التي يرفضها الفلسطينيون، كما يؤدي اليهود الصلاة في المكان الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة؛ جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 934284
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