الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر قال سماحته إن نصر القدس وغزة وفلسطين نصر للأمة كلها ويعطي قفزة عالية في الشعور بالثقة بطريق المقاومة.



ولفت إلى أن قلوب أبناء الشعوب الإسلامية والعربية، والتي كانت تتمنى أن تشارك مشاركة فعلية مباشرة في المعركة لنصرة الأقصى وفلسطين فخورة اليوم بهذا النصر، ومستعدة دائمًا للتضحية في سبيل الدين والمقدسات الدينية والعزة.



وتوجه الفقيه آية الله قاسم بالشكر للأبطال الفلسطينيين الذين حاربوا العدو الإسرائيلي دفاعًا عن دين الأمة ومقدساتها وكرامتها، وللذين شاركوهم الدفاع والنصر بكل ما يملكون.