الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 18:28

شيخ العقل بذكرى التحرير: یجب الاستلهام من التضحيات المطلوبة لإنقاذ البلاد

شيخ العقل بذكرى التحرير: یجب الاستلهام من التضحيات المطلوبة لإنقاذ البلاد
واضاف الشيخ حسن في بيان له بمناسبة ذكرى التحرير ان تحرير جنوب لبنان تحقق بفضل إرادة وطنية ونضال وتضحيات المقاومة والجيش الوطني وصمود ​الشعب اللبناني​، وبفعل أرواح الشهداء ودمائهم والجرحى والمصابين، حيث كانت المواجهات البطولية مع المحتل بدءا من ​بيروت​ الى الجبل و​البقاع​ وصيدا والجنوب، وقد سطر اللبنانيون فوق القهر والمعاناة ملاحم في المقاومة بكل أطيافها وأشكالها، الى أن كان التحرير الذي يتطلع اللبنانيون الى استكماله في شبعا وكفرشوبا كما في البحر حيث العدو يقضم حقوقنا وثرواتنا".

ودعا الشيخ حسن في البيان، "المسؤولين الى استلهام كل هذه التضحيات، لإدراك أهمية أن يبادروا اليوم وأن يقدموا التضحيات المطلوبة لإنقاذ البلاد من الانهيار الذي لا يقل خطرا عن الاحتلال بل ربما يفوقه، وأن يستدركوا عواقب عدم قيامهم بمسؤولياتهم في تأليف الحكومة التي عليها يقع عبء المسار الإنقاذي، وفي الوقت نفسه مسؤولية تحصيل حق لبنان في مياهه وسيادته على حدود البحرية كما البرية".
مصدر : وكالات
رقم : 934287
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
24 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
24 أيار 2021
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
24 أيار 2021
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
24 أيار 2021
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
24 أيار 2021
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
23 أيار 2021
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
23 أيار 2021
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
23 أيار 2021
عندما تم إذلال الصهاينة
عندما تم إذلال الصهاينة
23 أيار 2021
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
23 أيار 2021
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
رئيسي: المقاومة والشباب الفلسطيني حققوا انتصارا كبيرا على الصهاينة
22 أيار 2021
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
قائد الثورة الاسلامية : سيصبح الكيان المحتل أضعف مما هو عليه الآن
21 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها