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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 19:47

فلسطين تحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم المسجد الأقصى

فلسطين تحذر من دعوات يهودية متطرفة لهدم المسجد الأقصى
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان، تلك "الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم، وطالبت بنقل الوصاية على الأقصى إلى وزارة الأديان اليهودية، وهدمه".

و"جماعات الهيكل" تكتُّل يطلق على عدد من المنظمات والحركات القومية والدينية اليهودية التي تستهدف مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى، وإقامة ما يسمى "هيكل سليمان" المزعوم مكانه.

وتشرف على الأقصى حاليًّا دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بموجب القانون الدولي، حيث يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على مقدسات المدينة قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحملّت الوزارة، حكومة "إسرائيل"، "المسؤولية كاملة عن دعوات تلك المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها".

وشددت على أن "استفزازات مجموعات المستوطنين الإرهابية في القدس تهدد بتقويض الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار".

وأردفت: "كما تؤدي إلى ترك الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التصعيد والتوترات في الأوضاع".

وجدد مستوطنون، صباح الاثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، لليوم الثاني تواليا، بعد إغلاقه أمامهم لثلاثة أسابيع.
رقم : 934299
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