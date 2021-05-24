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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 19:49

القسام: لبينا نداء القدس ونقول للعدو إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا

القسام: لبينا نداء القدس ونقول للعدو إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا
وأضاف خلال كلمة له، الاثنين، في حفل تأبين نظمته حركة حماس في غزة لشهداء معركة سيف القدس، أننا لبينا نداء القدس، وأظهرنا بعض ما عندنا، وما خفي كان أعظم، ونقول للعدو بكل وضوح: "إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا".

وشدد على أن هذا النصر هو ثمن دماء الشهداء، ونتيجة مباركة لأداء مجاهدينا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

وأكد أننا لن نسمح للعدو أن يعبث بمقدساتنا وقبلتنا الأولى، قائلاً: "نبشركم بأن المقاومة بخير وكتائب القسام بألف خير. أيدينا على الزناد، ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد، وإن منطق العربدة لن يواجه إلّا بالصمود والثبات والتحدي".

وأهدى نصر المقاومة في معركة سيف القدس إلى شعبنا العظيم في كل مكان.
مصدر : وكالات
رقم : 934301
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