رئيسي : يجب مقاضاة الصهاينة الجناة داخل المحاكم الدولية

وفي تصريحه خلال اجتماع المجلس القضائي الاعلى اليوم الاثنين، هنأ رئيسي بحلول الذكرى السنوية لتحرير خرمشهر (خلال الحرب المفروضة 1980-1988)؛ منوها بتزامن هذه المناسبة الغراء التي تعيد الى الاذهان مقاومة اهالي خرمشهر، مع صمود وانتصار الشعب الفلسطيني المقاوم خلال حرب الـ 12 يوما الاخيرة.



واكد رئيس السلطة القضائية : ان انتصار الشعب الفلسطيني للكرّة، في غزة والقدس الشريف والضفة الغربية امام الكيان الصهيوني، اظهر بان مقاومة هذا الشعب وسائر شعوب المنطقة ستحقق النتائج في دحر الاعداء وبلوغ الفتح المبين انشاء الله