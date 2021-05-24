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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 19:52

قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني

قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
وأعرب قاليباف، في تصريحه خلال استقباله النائب اللبناني وعضو اللجنة التنفيذية الدائمة لفلسطين كاظم هاشم على هامش الاجتماع الطارئ للجنة الدائمة لفلسطين في طهران اليوم الاثنين، عن أمله بدعم نواب البرلمانات الاسلامية الكامل للانتصارات الميدانية لمحور المقاومة.

ولفت الى ان مسؤولية العالم الاسلامي تجاه القضية الفلسطينية تتطلب التضامن بينها في موضوع القدس الشريف والتركيز عليها باعتبارها القضية الحيوية الاهم والمشتركة للامة الاسلامية والتي ينبغي الاهتمام بها وتأكيد المشاركين عليها في هذا الاجتماع.

من جهته اشاد النائب اللبناني كاظم هاشم، خلال اللقاء، باستضافة مجلس الشورى الاسلامي للاجتماع المذكور، مثمنا في ذات الوقت مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس الشورى الاسلامي لانعقاد الاجتماع معربا عن أمله في ذات الوقت بأن يعود بنتائج ايجابية وملموسة للشعب الفلسطيني والامة الاسلامية.

ووصف دور الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الشأن بالمهم، "وهذا الدور لايرتبط بالظروف الجارية بل كانت هذه المواقف الداعمة واضحة ومتألقة منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

ونوه الى قرب ذكرى انتصار الشعب اللبناني في حرب الـ 33 يوما بمواجهة الكيان الصهيوني، عادّا الجمهورية الاسلامية الايرانية بمثابة شريك هام لقوات المقاومة في هذه المعركة.

وشدد: لو لم يكن هذا الدعم لما كانت هذه الانتصارات ولما استمرت هذه الانجازات.
رقم : 934305
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