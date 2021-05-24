شكري: استمرار الاحتلال دون أفق سياسي يعوق الاستقرار

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، عقب اجتماع عقده مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله وسط الضفة الغربية.



وقال شكري: "لقد نقلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس، رسالة تضامن كاملة مع الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية".



وأضاف أن "استمرار الاحتلال دون آفاق سياسية لا يبشر بالاستقرار والأمن ليس فقط لفلسطين، ولكن للمنطقة بأكملها".



وأوضح: "من الضروري العمل على إيجاد أفق سياسي ملائم من أجل الوصول لدولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها".



وعن المساعدات المصرية لقطاع غزة، قال شكري إن "المساعدات التي سيتم تقديمها الآن إنسانية من خلال معبر رفح، وسننسق مع كل من يسهم في هذا الصدد، وأيضا عمليات إعادة الإعمار ستتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية".



بدروه أكد حسين الشيخ، أنه "لا أمن ولا استقرار ولا سلام بدون الأفق السياسي وفق الشرعية الدولية التي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".



وبيّن أنه "تم الاتفاق (مع شكري) على وضع الآليات مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا للإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال بالقطاع والقدس وغزة".



ووصل الوزير المصري، الإثنين، إلى رام الله، قادما من العاصمة الأردنية عمان، على متن مروحية أردنية، في زيارة استمرت نحو ساعتين، قبل أن يغادر البلاد.



وفي وقت سابق الإثنين، التقى شكري في عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وحذر الوزيران من انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية مجددا.



وبدأ، فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، تبعه وصول وفد من الاستخبارات العامة المصرية إلى قطاع غزة الجمعة، ومشاورات مع القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، السبت.



وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، فضلًا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا وعددا من المصانع والمرافق الاقتصادية.