الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 20:39

الادميرال تنكسيري: الوعد الالهي بانتصار جبهة المقاومة تحقق

الادميرال تنكسيري: الوعد الالهي بانتصار جبهة المقاومة تحقق
وقال الادميرال تنكسيري في كلمته اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين 3 مشاريع ثقافية ورياضية وخدمية لمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر عام 1982 خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني البطل خلال معركة "سيف القدس" ضد الكيان الصهيوني وقال: اليوم وببركة دماء الشهداء العظام نشهد انتصارا اخر في جبهة الحق ضد الباطل وان صمود الاخوة والاخوات في جبهة المقاومة في غزة والضفة الغربية ومنطقة الشيخ جراح مؤشر لتحقق الوعد الالهي وانتصار جبهة الايمان.

واشار الى الآية الكريمة "أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم" قائلا: ان الايمان والتوكل الى الله والحضور الفاعل في ساحة المعركة وجبهة الحق ادى الى اركاع واستسلام العدو الصهيوني الارهابي القاتل للاطفال وستستمر هذه الانتصارات ان شاء الله تعالى.
رقم : 934316
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
24 أيار 2021
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
24 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
24 أيار 2021
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
24 أيار 2021
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
24 أيار 2021
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
24 أيار 2021
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
23 أيار 2021
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
23 أيار 2021
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
23 أيار 2021
عندما تم إذلال الصهاينة
عندما تم إذلال الصهاينة
23 أيار 2021
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
23 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها