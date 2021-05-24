الادميرال تنكسيري: الوعد الالهي بانتصار جبهة المقاومة تحقق

وقال الادميرال تنكسيري في كلمته اليوم الاثنين خلال مراسم تدشين 3 مشاريع ثقافية ورياضية وخدمية لمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر عام 1982 خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني البطل خلال معركة "سيف القدس" ضد الكيان الصهيوني وقال: اليوم وببركة دماء الشهداء العظام نشهد انتصارا اخر في جبهة الحق ضد الباطل وان صمود الاخوة والاخوات في جبهة المقاومة في غزة والضفة الغربية ومنطقة الشيخ جراح مؤشر لتحقق الوعد الالهي وانتصار جبهة الايمان.



واشار الى الآية الكريمة "أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم" قائلا: ان الايمان والتوكل الى الله والحضور الفاعل في ساحة المعركة وجبهة الحق ادى الى اركاع واستسلام العدو الصهيوني الارهابي القاتل للاطفال وستستمر هذه الانتصارات ان شاء الله تعالى.