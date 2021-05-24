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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 20:40

محادثات ايرانية ارمينية بشأن آخر التطورات الاقليمية

محادثات ايرانية ارمينية بشأن آخر التطورات الاقليمية
وذكر موقع اذاعة ارمينيا ان الجانبين ناقشا القضايا الامنية والسلام الاقليمي، وكذلك بحثا آخر التحركات الحدودية بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان.

وشدد وزير الخارجية الأرميني خلال هذا اللقاء على ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات المسلحة لجمهورية أذربيجان من أراضي أرمينيا.

وبدأت مرحلة جديدة من التوترات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا يوم 27 سبتمبر/ايلول الماضي في منطقة قره باغ المتنازع عليها ، حيث اتهم كل طرف الطرف الآخر بالهجوم على اراضيه.

ووقعت جمهورية اذربيجان وارمينيا على 3 اتفاقيات لوقف اطلاق النار الا انه تم نقضها في كل مرة ، كما وقع البلدان على الاتفاق الرابع لوقف اطلاق النار بوساطة من روسيا، وما زال هذا الاتفاق قائما بعد ارسال قوة عسكرية روسية للاشراف على وقف اطلاق النار.

كما بحث ظهوري وايفازيان العلاقات الثنائية بين ايران وارمينيا.

ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم غد الثلاثاء يريفان يتبعها بزيارة لباكو.
مصدر : وكالات
رقم : 934317
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